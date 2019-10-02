В Западном военном округе создано три новых полка

«Впервые к проверке будут привлечены мотострелковый, танковый, инженерный полки, которые были образованы в 2019 году, а также отдельное подразделение радиоэлектронной борьбы, использующее первый в России комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин-К"», - говорится в сообщении.

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