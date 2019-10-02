В Западном военном округе создано три новых полка
В общевойсковой армии Западного военного округа создано три новых полка, сообщает пресс-служба округа.
«Впервые к проверке будут привлечены мотострелковый, танковый, инженерный полки, которые были образованы в 2019 году, а также отдельное подразделение радиоэлектронной борьбы, использующее первый в России комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин-К"», - говорится в сообщении.
Западный военный округ - военно-административная единица Вооруженных Сил Российской Федерации на северо-западе страны, предназначенная для защиты ее западной части. Образован указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 года №1144.
Западный военный округ - самый первый округ, сформированный в новой системе военно-административного деления Российской Федерации.