«Точки-У» заменят новыми ракетными комплексами «Искандер-М» в Курске

Ракетная бригада 20-й общевойсковой армии в Курске перевооружается на оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М».

Вооружение придет на смену комплексу «Точка-У» в соединении. Сейчас ракетчики обучаются управлению новому ОТРК , сообщили в пресс-службе Западного военного округа. О планах перевооружения курской ракетной бригады еще в сентябре сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками Российской Федерации Олег Салюков.

Основное предназначение «Искандер-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. Дальность полета ракет составляет около 500 километров. Ракеты могут нести ядерную боеголовку.

Разработка ОТРК «Искандер» была начата в 1988 году как результат, в том числе, личных усилий главного конструктора КБМ С. П. Непобедимого, доказавшего Военно-промышленной комиссии Президиума Совета министров СССР необходимость создания взамен ОТРК «Ока» ракетного комплекса, не подпадающего под действие положений договора с США о РСМД. Комплекс принят на вооружение в 2006 году.