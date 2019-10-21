Залпы «Ураганов» и грохот «Гиацинтов»: мотострелки отбили атаку «врага» на Сахалине

На полигоне Успеновский Восточного военного округа в Сахалинской области прошли масштабные учения по отражению атаки морского десанта условного противника.

Подразделения Приморского объединения высадили десант на побережье, мотострелки армейского корпуса, в свою очередь, отработали ведение противодесантной обороны.

Для отражения атаки по тревоге были подняты восемь тысяч артиллеристов и мотострелков, а также экипажи армейской авиации Восточного округа. Маневры шли с учетом специфики сложного рельефа острова.

Попытки высадиться на берегу были встречены шквальным огнем. Наступление морского десанта сдерживали РСЗО «Ураган». Следом на «противника» обрушились непрерывные залпы самоходных пушек «Гиацинт».

При ведении противодесантной обороны поддержку с воздуха оказывали транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор». Лавируя среди сахалинских гор, винтокрылые машины выпустили неуправляемые ракеты по целям условного врага.

В учениях были задействованы современные истребители, самолеты фронтовой авиации. Всего воздушная группировка на этих мероприятиях насчитывала полсотни машин.

Основные действия развернулись на земле. На Успеновском полигоне подразделения мотострелковой бригады отразили нападение с моря.

Артиллерия работала в составе разведывательного-ударного комплекса. Расчеты получили координаты целей напрямую со средств наземной и воздушной разведки. После нанесения удара беспилотник зафиксировал попадание, что позволило в режиме реального времени скорректировать огонь.

В рамках итоговой проверки боеготовности армейского корпуса Восточного военного округа по тревоге были подняты восемь тысяч человек, задействованы три тысячи единиц техники. По итогам учений мотострелки и артиллеристы совместно с авиацией и подразделениями других родов войск успешно справились с задачей.