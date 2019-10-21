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Ракетоносцы Ту-160 совершат перелет в ЮАР

Андрей Аркадьев
17:55 21.10.2019
Целью визита являются развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР.
Ракетоносцы Ту-160 совершат перелет в ЮАР
© Фото: Aleksey Ivanov, TV Zvezda, Globallookpress

Два стратегических ракетоносца Ту-160 и самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 «Руслан» совершат перелет ЮАР. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Целью визита является развитие двустороннего сотрудничества Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Южно-Африканской Республики.

В ведомстве добавили, что проведение мероприятия будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Бомбардировщик - уникальный по своим характеристикам самолет. Он способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3500 километров, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

Но в случае необходимости он способен и прорывать ее: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13950 километров и развивать скорость до 2200 километров в час. Вкупе с рабочим потолком в 21765 метров это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.

Ракеты Х-55СМ предназначены для поражения стационарных целей. Их координаты закладываются в память Х-55СМ до ее пуска. К цели ракеты идут на сверхмалой высоте с огибанием ландшафта местности, поэтому их крайне сложно уничтожить.

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