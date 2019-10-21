В МО РФ назвали глупостью сообщение о проблемах при запуске ракет «Калибр»

Информация, опубликованная РБК о якобы взлете «не с первой попытки» ракет «Калибр» с кораблей «Татарстан» и «Град Свияжск», является глупостью от начала до конца, заявили в российском военном ведомстве.

«Старт крылатых ракет морского базирования "Калибр" с малого ракетного корабля "Град Свияжск" прошел успешно, в штатном режиме, фиксировался средствами объективного контроля в режиме реального времени и впоследствии был продемонстрирован российской и международной аудитории на центральных телеканалах», - отметили в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что тестирование технических агрегатов или отдельных систем оружия проводится не во время учения стратегического масштаба, а только в рамках отдельных испытаний с участием представителей промышленности.

В ведомстве подчеркнули, что ракетный корабль «Татарстан», о котором упоминает РБК, никогда не имел на вооружении крылатых ракет «Калибр» и в принципе не мог их запускать.

В министерстве выразили сожаление, что РБК, «не проведя элементарный фактчекинг, в погоне за цитируемостью на теме дискредитации успешно проведенного учения СКШУ "Гром-2019" в очередной раз стал жертвой обмана со стороны дилетантов».