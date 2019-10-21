Тысячи военных, бронетехника и авиация: учения «Нерушимое братство» стартовали в Таджикистане

Военнослужащие России, Таджикистана, Киргизии и Казахстана учатся вместе ликвидировать террористические угрозы.

На полигоне Харб-Майдон в Таджикистане стартовали учения стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство». Маневры пройдут в два этапа.

На первом этапе военнослужащие должны будут заблокировать отряды условных вооруженных формирований, а на втором международный контингент проведет миротворческую операцию с участием вооруженных сил Белоруссии и Армении.

Во время учений объединенный штаб задействует не только наземные подразделения, но и авиацию. Пилоты 20 самолетов и вертолетов обеспечат воздушную разведку и огневую поддержу мотострелкам и бронетехнике.

Всего к участию в совместных учениях от воинского контингента Вооруженных Сил РФ привлечено более двух тысяч военнослужащих и свыше 600 единиц вооружения и военной техники.