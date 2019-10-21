Шойгу поздравил военных финансистов с их профессиональным праздником

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил специалистов финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации с их профессиональным праздником. В приказе, опубликованном 21 октября, руководитель оборонного ведомства отметил, что военные финансисты всегда четко выполняли задачи по обеспечению повседневной жизнедеятельности войск, а также поддержанию их боевой готовности.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые специалисты финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации! Дорогие ветераны! 22 октября 2019 года в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День финансово-экономической службы. На протяжении всей истории ее развития военные финансисты четко выполняют задачи по обеспечению повседневной жизнедеятельности войск, поддержанию их боевой готовности и эффективному использованию выделенных бюджетных ассигнований. Высокий профессионализм и трудолюбие позволяют специалистам службы в любых условиях успешно решать вопросы финансового обеспечения войск», - обратился Шойгу к сотрудникам финансово-экономической службы ВС РФ.

Глава Минобороны подчеркнул, что в центре внимания военных финансистов «всегда были и остаются социальные проблемы военнослужащих и членов их семей, военных пенсионеров и гражданского персонала».

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Благодарю за самоотверженную службу и добросовестный труд. Убежден, что и в дальнейшем будете достойно исполнять возложенные на вас обязанности», - сказал Шойгу.

Министр обороны России пожелал военным финансистам «крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, плодотворной работы и новых успехов на благо Родины».