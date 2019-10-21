Двести выпускников ДВОКУ получили звание лейтенанта

Выпуск офицеров состоялся в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ). Двести человек получили дипломы, у каждого третьего он красный, а 16 лейтенантам за отличную учебу и безупречную воинскую дисциплину вручили золотые медали.

Впервые на торжественной церемонии офицеры и студентки других вузов исполнили бальные танцы, а по окончании один из молодых людей сделал своей возлюбленной предложение.

Первый выпуск был в июне, сейчас состоялся второй. Связано это с тем, что училище переходит на четырехлетний курс подготовки командиров для горных подразделений и морской пехоты.

ДВОКУ готовит командиров для горных подразделений, подразделений морской пехоты и уникальной командной специальности для управления подразделениями в условиях Заполярья. Ведется подготовка прапорщиков по техническому профилю.