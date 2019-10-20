Более 500 связистов танковой армии ЗВО приняли участие в радиотренировке

Более 500 военнослужащих и 200 единиц вооружения и военной техники было задействовано в радиотренировке гвардейской танковой армии ЗВО в Московской и Нижегородской областях, в том числе современные комплексы «Редут-2УС», пункты управления связи, командно-штабные машины, такие как Р-166 «Артек», П-260, радиорелейные станции Р-419Л1, Р-419-МП «Андромеда-Д», антенные модули Р-431-АМ и радиостанции Р-149АКШ, портативные станции спутниковой связи «Белозер».

В ходе тренировки были задействованы стационарные узлы связи объединения и соединений, а также развернуты на полигонах полевые узлы связи. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Военнослужащие решали задачи по организации устойчивости защищенной связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления и абонентами.

Кроме того, связисты выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управлению видеоконференцсвязью, была проведена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры.