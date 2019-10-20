Тысячи людей пришли на выставку военной техники к 100-летию войск связи в Екатеринбурге

Более пяти тысяч человек посетили выставку исторической и современной специальной военной техники в Екатеринбурге. Мероприятие проводят военнослужащие Центрального военного округа в канун 100-летия формирования войск связи, которое отмечается 20 октября.

Жители города смогли посмотреть вблизи и заглянуть внутрь представленной техники, а также подробно узнать о комплексах разведки, радиорелейных станциях, командно-штабных машинах и многих других военных образцах.

Посетившим мероприятие представлялась возможность не только увидеть историю формировании радиостанции, но и установить связь при помощи полевого телефонного аппарата ТАИ-43, телеграфов времен Великой Отечественной войны и широко применявшихся полевых телефонов ТА-57, поступавших в Советскую армию в конце 1950-х годов.