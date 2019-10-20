Музей Победы рассказал о подвиге первого связиста-Героя СССР

Дню военного связиста, который отмечается в нашей стране 20 октября, посвятили новую мини-выставку в Музее Победы. Она открылась в рамках проекта «Война: день за днем».

«Более миллиона военных связистов участвовали в Великой Отечественной войне. Документы, размещенные на тачскрине, расскажут о самых известных героях», - отметил куратор выставки Дмитрий Фадеев.

© ФГБУК «Музей Победы»

Например, об Анатолии Рыжикове - первом военном связисте, удостоенном звания Героя Советского Союза. Утром 22 июня 1941 года, восстанавливая поврежденную связь, он с группой пограничников остановил начавшееся наступление через реку Прут, лично уничтожил три станковых пулемета противника.

В новой экспозиции представили около 15 предметов, рассказывающих о работе связистов, в том числе полевой телефонный аппарат образца 1943 года и переносную ультракоротковолновую радиостанцию А-7А образца 1944 года.

© ФГБУК «Музей Победы»

Посетители также увидят плакаты времен войны, телеграфный ключ и телеграммы военного времени - от защитников Москвы, Сталинграда, участников штурма Берлина. Среди раритетов - выпуск журнала «Вестник связи» за январь 1942 года. В печатном издании Народного комиссариата связи СССР рассказывается о восстановлении средств связи в освобожденных от фашистов районах СССР.

«По одной Московской области с начала работ и до конца января восстановлено около 300 километров столбовой линии, подвешено свыше 5 тысяч километров проводов», - пишет автор передовицы.

Выставка о военных связистах будет работать до начала ноября 2019 года.