Россия проведет наблюдательные полеты над Польшей и США

Россия с 21 по 25 октября планирует совершить наблюдательный полет над территорией Польши. Российский самолет Ан-30Б вылетит с аэродрома открытого неба Варшава, максимальная дальность полета составит 1400 километров. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Второй наблюдательный полет с 21 по 26 октября Российская Федерации совершит над территорией США. Российский самолет Ту-154 вылетит с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс, максимальная дальность полета составит 5130 километров.

Самолеты Ан-30Б и Ту-154 выполнят полеты по согласованному наблюдаемой стороной маршруту. Специалисты стран, над чьими территориями будут совершены наблюдательные полеты, проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Наблюдательные полеты состоятся в рамках реализации международного Договора по открытому небу, согласно которому они выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности.