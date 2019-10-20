Шойгу выступит в Пекине на форуме по безопасности
Мероприятие по обсуждению проблем в сфере безопасности проходит с 20 по 22 октября.
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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу выступит в Пекине на пленарном заседании IX Сяншаньского форума по безопасности.
«В форуме принимают участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств. Проводится в Китае с 2006 года», - сообщила пресс-секретарь министра Россияна Марковская.
Сяншаньский форум проходит с 20 по 22 октября. Его организаторами выступают Министерство обороны КНР, Ассоциация военных наук и Ассоциация международных стратегических исследований Китая. Форум проводится с 2006 года. С 2015-го он проходит ежегодно.