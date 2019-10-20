Уничтожить врага и передать информацию: кадры учений связистов ЮВО

Подразделения связи бригады управления Южного округа провели контрольное тактико-специальное учение. В контрольных занятиях приняли участие почти полсотни связистов и четыре боевые машины. Радиостанция Р-166, радиорелейная станция Р-431 из комплекса «Редут», станция спутниковой связи и аппаратная П230-Т на базе «Тигра». Последняя - новинка, таких во всей нашей армии не больше десятка. Она полностью мобильна и всегда готова выйти на связь.

Другим машинам требуется время на дополнительное развертывание. Экипаж радиостанции должен успеть протянуть к машине кабель, подключить к сети 110 вольт и поднять антенный модуль.

У расчета радиорелейной станции работы побольше: нужно установить три мачты общей высотой 32 метра, закрепить на них антенны, которые обеспечат радиосвязь со штабом округа. На полное развертывание радиоцентра отведено 25 минут.

В рамках учений во время работы военнослужащих узла связи атаковала диверсионно-разведывательная группа условного противника. Ответным огнем нападение было отражено.

В бригаде служат не только мужчины. Узалия Галиева - старший механик-телеграфист. Она - педагог по образованию. На службу пришла два года назад, до этого несколько лет отработав в воинской части на гражданской должности.

«Это моя стихия, мне очень нравится. Во-первых, романтика. Во-вторых, это стабильность, социальный статус определенный, социальные гарантии военнослужащих. Здесь каждый день происходит что-то новое, не похожее ни на что другое», - рассказывает Узалия Галиева.

В результате учений условный враг был повержен. Закрытая радиосвязь с вышестоящим штабом налажена, а спутниковый канал передачи информации обеспечен.

«Отработали задачу на высокую оценку. Как минимум больше, чем на хорошо. Индивидуально к каждому подойдем, поставим оценку, разберем его действия на данном занятии», - объясняет командир отдела роты второго батальона связи пунктов управления ЮВО Роман Якименко.

Результаты каждого связиста заносятся в оценочный табель - отчетный документ по контрольным занятиям. Такие итоговые учения военные проводят дважды в год. Следующий такой «экзамен» состоится уже весной.