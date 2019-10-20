«Нервы» и опора армии: как проходят учения связистов

Учения связистов прошли в Московской области. Войска связи никогда не наступают - при передвижении их обычно прикрывают стрелковые подразделения. Но, по легенде этих учений, связисты оказались в лесу одни и в связи с этим вынуждены обороняться.

Отбившись от диверсантов, колонна продолжила марш к месту развертывания.

Установить радиосвязь - это самое сложное задание. Одна только антенна весит больше 150 килограммов. Намного проще наладить спутниковую связь. Совсем недавно в российских войсках появилась новая техника, полностью разработанная нашими инженерами.

Р-444-ПТН «Ладья» - спутниковая станция связи, которую способен развернуть один человек и всего за 8 минут. При столь малых габаритах связь налаживается по зашифрованному сигналу, который практически невозможно взломать.

«256 килобит в секунду. Этого достаточно для того, чтобы организовать нормальный телефон закрытой связи. Нормальный цифровой канал, как у нас сейчас в вооруженных силах, - это 64 кб/с. Здесь - 256», - рассказал командир роты связи предоставления услуг второго батальона связи пунктов управления Кирилл Елисеев.

Подобные учения у связистов проходят каждую неделю. Их стараются максимально приблизить к боевым условиям.

Связистов называют «нервом» армии. Они - основа управления войсками, хотя их служба зачастую незаметна. В годы Великой Отечественной 303 воина-связиста стали Героями Советского Союза. Сейчас такие подразделения продолжают выполнять задачи в вооруженных конфликтах и контртеррористических операциях.