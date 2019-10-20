Грянул «Гром»: лучшие кадры и главные выводы с учений стратегических ядерных сил

«Ярс» из Плесецка, «Синева» - с подводной лодки, крылатые ракеты - с кораблей и бомбардировщиков, «Искандер» - со степного полигона. Все это - описание прошедших на неделе учений стратегических ядерных сил под названием «Гром-2019».

Траектории у ракет были разные, а цель одна - стратегическое сдерживание. Руководил тренировкой лично Верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин, специально прилетевший для этого в Национальный центр управления обороной.

В общей сложности было проведено 16 пусков ракет, в том числе межконтинентальных баллистических.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу охарактеризовал маневры как оценку «способности Вооруженных сил России решать задачи в вооруженном конфликте и ядерной войне с реализацией комплексного применения высокоточного ядерного оружия и оружия на новых физических принципах».

Еще в 2018 году Владимир Путин назвал первостепенной задачей армии укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил. Тогда же Минобороны запланировало учения «Гром-2019». Перед их началом иностранным военным атташе был представлен сценарий.

«Учения "Гром-2019" носят плановый, сугубо оборонительный характер. Хотел бы особо подчеркнуть, что сценарий учений не предусматривает противодействие конкретному государству или группе государств», - уточнил врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ Евгений Ильин.

По итогу учений, Минобороны распространило новое сообщение - все цели поражены. При этом отрабатывались новые способы управления соединениями и воинскими частями в современных условиях их применения. Реакция на возможную агрессию - а у России именно оборонная военная концепция - была отработана до мелочей.