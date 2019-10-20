Памятник воинам-связистам открыли в Петрозаводске в 100-летнюю годовщину войск связи
На каменном монументе выгравирована надпись: «Воинам связистам узла связи ПВО».
© Фото: Минобороны РФ
В Петрозаводске на территории радиотехнического полка Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО состоялась торжественная церемония открытия памятника военным связистам.
«Поздравляю военнослужащих с 100-й годовщиной образования войск связи, профессионализм которых всегда являлся слагаемым побед нашей армии», - сказал на торжественном митинге полковник Владимир Стрелков.
На каменном монументе выгравирована надпись «Воинам связистам узла связи ПВО», сообщили в пресс-службе округа.
В открытии приняли участие ветераны-связисты, военнослужащие радиотехнического полка, юнармейцы и жители города, они возложили к монументу цветы.