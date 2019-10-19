Панков: Россия дорожит сотрудничеством с Международным советом военного спорта

Россия очень дорожит развитием тесных контактов с Международным советом военного спорта (CISM). Такое заявление сделал статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков во время встречи с президентом CISM Эрве Пичирилло.

Встреча Панкова и Пичирилло состоялась в китайском городе Ухань в провинции Хубэй, где накануне стартовали VII Всемирные военные игры, проходящие под эгидой CISM.

«Мы очень дорожим развитием тесных контактов с Международным советом военного спорта, и нам кажется, что у нас сложились очень добрые, конструктивные взаимоотношения», - сказал Панков.

Пичирилло со своей стороны отметил, что Россия - одна из важнейших стран в CISM, выразив надежду на то, что она и дальше будет вовлечена в деятельность совета.

«Поэтому я бы хотел искренне поблагодарить Вас за то, что Вы нашли время приехать сюда и прибыли на эту встречу, потому что это еще раз подчеркивает Вашу заинтересованность в ценностях CISM», - сказал Пичирилло.

Замглавы Минобороны также подарил президенту CISM книгу «Военные парады на Красной площади» и офицерский кортик.

Президент CISM поблагодарил по-русски и со своей стороны также подарил небольшой памятный подарок, подчеркнув, что он «от сердца».