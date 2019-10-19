Панков пригласил президента Международного совета военного спорта на III Всемирные кадетские игры

Стас-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков официально передал президенту Международного совета военного спорта (CISM) Эрве Пичирилло приглашение на III Всемирные кадетские игры, которые пройдут в России в августе 2020 года.

Ранее в феврале на заседании совета директоров CISM в Ницце Международный совет военного спорта одобрил заявку России о проведении Всемирных кадетских игр 2020 года. Центральной площадкой обозначен Военный институт физической культуры, также соревнования будут проводиться на базе филиала СКА/Санкт-Петербург.

© Минобороны РФ

Встреча Панкова и Пичирилло состоялась в субботу, 19 октября, в китайском городе Ухань в провинции Хубэй, где накануне официально стартовали VII Всемирные военные игры, проходящие под эгидой CISM.

«Мы очень рады, что мы получили право провести III Всемирные кадетские игры в России. Они пройдут в августе 2020 года на базе спортивных объектов Российской армии, на базе спортивных объектов Военного института физической культуры… Господин президент Международного совета военного спорта я хотел бы передать вам приглашение на III Всемирные кадетские игры», - сказал Панков на встрече и торжественно передал приглашение.

© Минобороны РФ

Он отметил, что проведение Всемирных кадетских игр является большой честью и большой ответственность для России.

«Вместе с тем мы исходим из того, что у нас есть богатый опыт подготовки и проведения подобного рода соревнований», - добавил замглавы оборонного ведомства России.

Президент CISM поблагодарил за приглашение, подчеркнув, что кадетские игры являются важными потому, что кадеты – это будущие офицеры, и эти игры дают им возможность познакомиться с представителями из других стран.

«Важно, чтобы CISM стал мостом для взаимодействия между военнослужащими различных стран», - подчеркнул он.

Программа кадетских игр включает состязания по семи видам спорта. Участники будут бороться за победу в военном пятиборье, лёгкой атлетике, плаванию, волейболу, спортивному ориентированию, стрельбе и летнему биатлону.

Первые кадетские игры состоялись в 2010 году в Турции. Тогда спортсмены соревновались в пяти дисциплинах. Российская сборная среди 22 участников заняла 4 место в общем зачете.

II Всемирные кадетские игры, которые проходили в 2014 году в Эквадоре, завершились триумфом российской сборной. Представители нашей страны завоевали сорок золотых, девятнадцать серебряных и двенадцать бронзовых медалей.