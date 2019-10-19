Масштабный экзамен: тактические учения проходят в Амурском объединении ВВО

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии, стартовали комплексные контрольные занятия за 2019 год обучения. К проверке привлечено 100% личного состава.

Проверка будет организована в течение месяца в два этапа. На первом этапе привлекается более пяти тысяч военнослужащих. Особое внимание будет уделено оценке проверке подразделений и ракетного соединения, выполнивших требования и отстоявших право именоваться «ударными».

Данные подразделения первыми приступают к экзаменам.

В ходе проверочных мероприятий будут проведены тактические учения, контрольные занятия по основным предметам обучения, проверены вопросы боевой и мобилизационной готовности, повседневной деятельности, морально-психологического состояния личного состава.

По результатам контрольных занятий каждому военнослужащему будет выставлена оценка, а также проведен анализ подготовки подразделений к выполнению задач по предназначению.