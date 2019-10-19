Минобороны назвало главную задачу созданной в РФ Военно-строительной компании

Военно-строительная компания (ВСК), созданная указом российского президента Владимира Путина 18 октября, не будет иметь аналогов в России по объему функций и задач и территориальному охвату. Об этом рассказал замминистра обороны Тимур Иванов.

Руководство компании будет назначаться решением правительства. По словам Иванова, в компанию войдут как минимум 11 организаций, то есть пять строительных предприятий, привязанных к каждому из четырех военных округов, а также к Северному флоту, три специализированных предприятия (по строительству дорог и аэродромов, по созданию причалов и гидросооружений, а также для объектов сил ядерного сдерживания).

«Главная задача - вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения», - рассказал он РБК.

В указе о ВСК сказано, что компания создана для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».

Иванов отметил, что создание ВСК позволит избавиться от лишних подрядчиков, а также упростить бюрократические процедуры.

Замминистра обороны РФ рассказал, что в 2019 году планируется ввести в строй более 3,7 тыс. зданий и сооружений, а к 2021 году ВСК завершит создание инфраструктуры Ракетных войск стратегического назначения для размещения ракетных комплексов «Ярс», «Сармат» и «Авангард».

По его словам, создание ВСК могут завершить уже в течение ближайших трех месяцев. В настоящее время Минобороны обсуждает кандидатуру потенциального главы организации.