Войскам связи 100 лет: яркие кадры ко Дню военного связиста

20 октября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День военного связиста и 100 лет со дня образования войск связи.

На протяжении своей славной истории воины-связисты с честью выполняют служебный долг, являются достойным примером профессионализма и самоотверженности.

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, рискуя жизнью, они обеспечивали устойчивую связь на фронтах и в штабах, тем самым вносили неоценимый вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками.

«В настоящее время совершенствование системы связи Вооруженных Сил осуществляется на основе широкого внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий за счет поставок новых и перспективных образцов техники связи и автоматизации управления. В соединения и воинские части поступает техника связи и автоматизированная система связи, которая по своим функциональным возможностям в достаточной степени удовлетворяет потребности системы управления на всех уровнях», - подчеркнули в Минобороны России.

Существующая система спутниковой связи обеспечивает потребность Вооруженных Сил Российской Федерации в спутниковых каналах в необходимом объеме и позволяет эффективно управлять войсками и силами.

Кроме того, орбитальная группировка спутников связи военного назначения продолжает наращиваться в ходе реализуемых опытно-конструкторских работ в соответствии с ранее принятыми решениями.

«Особое внимание связисты уделяют видеосвязи. Этот вид связи зарекомендовал себя эффективной услугой и способом качественного улучшения процесса принятия решения должностными лицами Минобороны России. Практически все совещания руководства Министерства обороны проходят с использованием защищенной видеоконференцсвязи и сопровождаются прямой видеотрансляцией обсуждаемых мероприятий или событий», - отметили в ведомстве.

Ежегодно только в интересах руководящего состава Минобороны России проводятся более 3000 сеансов защищенной видеоконференцсвязи с более чем 40000 абонентов, а также ряд важных мероприятий под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации и Министра обороны Российской Федерации.

Высокой оценки заслуживает труд специалистов научно-исследовательских организаций, которые создают перспективные комплексы и средства связи Вооруженных Сил Российской Федерации.