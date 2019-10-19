Юнармейский десант: кадры первых прыжков с парашютом

В подмосковном небе сегодня парят парашютисты. 50 юнармейцев впервые совершили прыжки с самолета Ан-2 на аэродроме Волосово под Чеховом.

Высота - 800 метров, через три секунды свободного падения раскрывается купол - десантный парашют Д-6.

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Все ребята прошли курс теоретической подготовки по специальной программе, а потом провели тщательную наземную тренировку и вместе с опытными инструкторами отработали все элементы прыжка.

После прыжка юнармейцы делятся своими впечатлениями и некоторые из них признаются, что уже решили продолжить занятия и, возможно, сделать их своей будущей профессией.