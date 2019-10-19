Боевые самолеты и вертолеты ЗВО вернулись в места дислокации с учений «Взаимодействие-2019»

Более 20 боевых самолетов и вертолетов Ленинградской армии ВВС и ПВО, которые были задействованы в совместном учении коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие-2019», вернулись на аэродромы постоянной дислокации.

Экипажи вертолетов Ми-8, разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», многоцелевых истребителей Су-30СМ, сверхзвуковых многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнили перелеты из Нижегородской области на аэродромов постоянного базирования в Ленинградской, Воронежской, Курской, Псковской и Смоленской областях, сообщили в пресс-службе ЗВО.

В ходе учений экипажи отработали элементы воздушного боя, нанесение ракетно-бомбовых штурмовых ударов по объектам, имитирующим командные пункты «противника» и скопления живой силы, десантирование боевой техники, высадку тактического десанта и прикрытие его действий с воздуха с применением авиационных средств поражения - неуправляемых авиационных ракет класса «воздух-поверхность», управляемых ракет ближнего маневренного боя, авиационных автоматических пушек ГШ-30 и авиационных бомб различных типов.

Учения «Взаимодействие-2019» проходили под руководством командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева, были задействованы около 3000 военнослужащих и свыше 300 единиц техники от Армении, Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана.