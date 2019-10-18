Учебный корабль «Перекоп» завершил заход на Камчатку и взял курс на Сахалин

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» в рамках дальнего штурманского похода завершил пребывание в Петропавловске-Камчатском и взял курс на остров Сахалин, рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

«Во время стоянки на Камчатке корабль принял на борт 65 воспитанников 11 класса Владивостокского Нахимовского военно-морского училища, они наряду с курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова, которые уже совершили межфлотский переход из Североморска до Камчатки по Северному морскому пути, примут участие в плавании до Владивостока», - заявил Воскресенский.

В соответствие с программой практики курсанты и нахимовцы участвуют во внутрикорабельных учениях, а также получат практические навыки несения штурманской вахты при выполнении кораблем задач в морских районах, обладающих различными навигационными особенностями.

Планируется, что через несколько дней перекоп прибудет в порт Корсаков на острове Сахалин, а затем возьмет курс на главную базу Тихоокеанского флота- Владивосток.

«Перекоп» - учебный корабль проекта 887, находится в составе Балтийского флота. Длина корпуса составляет 138 метра, полное водоизмещение корабля достигает 7200 тонн. Принят в состав ВМФ СССР в 1977 году.