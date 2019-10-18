Контрольные стрельбы Т-72Б3: видео учений танкистов в Чечне

Танкисты 42-й мотострелковой дивизии ЮВО в Чеченской Республике приступили к сдаче контрольной проверки за 2019 учебный год на полигоне Гвардеец, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«В рамках проверки экипажи модернизированных танков Т-72Б3 выполняют упражнения контрольных стрельб штатным снарядом с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по низколетящим воздушным целям», - рассказали в ЮВО.

Механики-водители демонстрируют навыки вождения танков по пересеченной местности с преодолением естественных и искусственных препятствий.

Также в ходе проверки оценивается уровень боевой выучки военнослужащих, слаженность подразделений и их готовность к выполнению задач по предназначению.

К мероприятиям боевой подготовки привлечено более 30 танковых экипажей.

«Всего в летнем периоде обучения с танковыми подразделениями было проведено 15 тактических учений, свыше 30 боевых стрельб в составе подразделений, около 100 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб и более 300 часов вождения», - добавили в пресс-службе.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интенсивность мероприятий боевой подготовки, средний расход боеприпасов и горюче-смазочных материалов возросли примерно на 10%.