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Мощь и сила ВС РФ в динамике: кадры самых ярких моментов «Гром-2019»

Светлана Головина
21:02 18.10.2019
Масштабные стратегические военные учения всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации успешно завершились 17 октября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Звезда» подготовила яркий ролик по итогам стратегических учений «Гром-2019», которые охватили все виды и рода войск Вооруженных Сил России. Как рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на маневрах, в том числе, были отработаны вопросы применения высокоточного ядерного оружия и оружия на новых физических принципах.

Тренировку стратегических сил с пусками баллистических и крылатых ракет Минобороны РФ возглавил президент России Владимир Путин из Национального центра управления обороной в Москве.

В четверг, 17 октября, были проведены тестовые запуски нескольких межконтинентальных баллистических ракет, а также запуски крылатых ракет с кораблей и стратегических бомбардировщиков.

В учениях «Гром-2019» приняли участие около 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, до 105 летательных аппаратов, из них пять стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.

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