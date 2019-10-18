Мощь и сила ВС РФ в динамике: кадры самых ярких моментов «Гром-2019»

«Звезда» подготовила яркий ролик по итогам стратегических учений «Гром-2019», которые охватили все виды и рода войск Вооруженных Сил России. Как рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на маневрах, в том числе, были отработаны вопросы применения высокоточного ядерного оружия и оружия на новых физических принципах.

Тренировку стратегических сил с пусками баллистических и крылатых ракет Минобороны РФ возглавил президент России Владимир Путин из Национального центра управления обороной в Москве.

В четверг, 17 октября, были проведены тестовые запуски нескольких межконтинентальных баллистических ракет, а также запуски крылатых ракет с кораблей и стратегических бомбардировщиков.

В учениях «Гром-2019» приняли участие около 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, до 105 летательных аппаратов, из них пять стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.