Фомин обсудил с представителем Минобороны Франции ситуацию в Восточном Средиземноморье
Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел разговор с гендиректором по международным отношениям Минобороны Франции Алис Гиттон.
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В развитие договоренностей, достигнутых между министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу и министром обороны Франции Флоранс Парли, состоялся телефонный разговор заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с генеральным директором по международным отношениям Минобороны Франции Алис Гиттон.
Стороны обменялись мнениями по ситуации в Восточном Средиземноморье.