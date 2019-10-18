Затаившаяся американская смерть: саперы из РФ едут «чистить» Лаос от бомб

Сегодня в Международном противоминном центре состоялись строевой смотр и награждение саперов, которые отличились во время командировок в Лаос.

На юго-востоке Азии, в тяжелейших условиях тропических джунглей, российские военнослужащие в течение пяти месяцев обезвредили 340 кассетных авиабомб, сброшенных самолетами США в 60-е годы.

Теперь в Лаос вновь летит отряд в составе 34 военнослужащих. С октября по март они будут вести разминирование еще одной провинции. Район примыкает к объекту Всемирного культурно-исторического наследия - Долине кувшинов.

Также российские саперы проведут обучение местных специалистов, после чего безвозмездно передадут им современные средства поиска и обнаружения взрывоопасных предметов.

В марте в Международном противоминном центре лучшим саперам вручили государственные и ведомственные награды за участие в гуманитарном разминировании. В знак благодарности Королевство передало России 30 полностью исправных танков Т-34.