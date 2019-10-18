Шойгу поздравил военных связистов с профессиональным праздником

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил с профессиональным праздником военных связистов. В этом году Войска связи отмечают 100-летие со дня образования. Дата праздника фиксированная - 20 октября.

Торжественная церемония прошла в Центральном театре Российской армии. Глава российского военного ведомства отметил, что в современном мире, как и прежде, личный состав войск связи настойчиво совершенствует профессиональное мастерство, успешно осваивает новейшие информационные технологии и системы, эффективно решает ответственные задачи по укреплению обороноспособности государства.

«Без связи нет управления. Это сегодня аксиома, кто бы что ни говорил. Вчера вы наблюдали стратегические учения с применением большого количества техники и с показом всего этого практически в прямом эфире. Для того, чтобы обеспечить этот показ, для этого нужна самая современная система связи. За эти годы она создана. За это еще раз вам всем спасибо», - отметил глава российского оборонного ведомства.

Особо отличившиеся военные связисты получили из рук Сергея Шойгу награды. Торжества венчал праздничный концерт.

Войскам связи посвящен новый выпуск программы «Военная приемка». Не пропустите премьеру в воскресенье, 20 октября, в 09.55 на телеканале «Звезда».