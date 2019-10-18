В китайском Ухане стартовали Всемирные военные игры-2019

В китайском городе Ухан стартовали VII Всемирные летние военные игры. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин официально объявил Игры открытыми.

Китайский лидер встретился с представителями иностранных военных делегаций, прибывших на Игры. От России на встрече присутствовал заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

В этом году соревнования станут самыми масштабными за всю историю проведения. В них примут участие более 9,3 тысяч армейских атлетов из 109 стран мира. Игры пройдут по 329 дисциплинам 27 видов спорта, что стало рекордным показателем.

Российскую армию на соревнованиях представляют 257 атлетов, среди них восемь олимпийских чемпионов и 62 чемпиона мира по разным видам спорта.

Всемирные военные игры будут идти до 27 октября.