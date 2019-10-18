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С-400 в действии: эффектные кадры стрельб ЗРС под Астраханью

Андрей Аркадьев
16:32 18.10.2019
Боевые расчеты С-400 успешно уничтожили восемь низколетящих скоростных высокоманевренных целей ракет-мишеней «Кабан», «Бекас» и «Армавир».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Боевыми ракетными стрельбами из комплексов С-400 завершились учения зенитчиков Южного военного округа в Астраханской области. Тренировки проходили на полигоне Капустин Яр.

Зенитчики поразили восемь низколетящих скоростных высокоманевренных целей ракет-мишеней «Кабан», «Бекас» и «Армавир».

В ходе подготовки к ведению огня военнослужащие совершили марши между противовоздушными боями подразделений на новые боевые позиции, провели тренировки по поиску, опознаванию и классификации высотных целей, отражению авиации условного врага.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоит 16 полков С-400.

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