Генерал-майор рассказал, как операция в САР повлияла на развитие систем связи ВС РФ

Операция в Сирии показала миру, на каком уровне находятся российские системы связи, заявил замначальника Главного управления связи ВС РФ по вооружению, генерал-майор Александр Рубис.

«Надо сказать, что действительно, сирийская операция раскрыла глаза некоторым нашим партнерам на то, на каком уровне находятся наши системы связи», - подчеркнул он.

Рубис отметил, что российские военные проверили новые образцы техники в Сирии, после чего они были доработаны и модернизированы.

«В ходе операции в САР практически все образцы военной техники, которая штатная и эксплуатируются в подразделениях, были опробованы, проверены в реальных условиях. По некоторым из них были проведены доработки», - подчеркнул генерал-майор.

По его словам, новые технологии, которые отслеживаются, в ВС РФ пытаются их использовать в интересах военного дела.