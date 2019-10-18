Шойгу вручил ордена Жукова двум военным вузам

Торжественная церемония награждения Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного и Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко орденами Жукова прошла в Национальном центре управления обороной. Высокие государственные награды на знаменах учебных заведений закрепил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

«Военная академия связи уже почти 100 лет является ведущим центром научных исследований в области теории и практики применения средств связи и автоматизированных средств управления. Из ее стен выпускаются высококвалифицированные офицеры, способные грамотно применять новейшие информационные и коммуникационные технологии в интересах Вооруженных Сил», - подчеркнул Шойгу.

Это одно из старейших военно-учебных заведений страны, осуществляющее подготовку специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации для Вооруженных Сил Российской Федерации, других министерств и ведомств. За годы существования в вузе подготовлено более 40 тыс. офицеров для Вооруженных Сил нашей страны, свыше 4,5 тыс. офицеров для армий иностранных государств, более 2 тыс. кандидатов и более 100 докторов наук. 8 тыс. офицеров прошли обучение в системе дополнительного профессионального образования.

«Краснодарское высшее военное училище на протяжении своей 90-летней истории успешно готовит специалистов по защите информации для Министерства обороны и других силовых ведомств, в том числе иностранных. Его выпускники в любых условиях обстановки эффективно применяют полученные знания для обеспечения информационной безопасности», - отметил глава военного ведомства.

За заслуги в подготовке офицерских кадров академия награждена орденом Красного знамени, орденом Ленина, а также восемью наградами иностранных государств.