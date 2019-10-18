Новейший малый ракетный корабль «Советск» поступил на Балтфлот
Корабль проекта 22800 «Каракурт» МРК «Советск», вооруженный «Калибром», поступил на Балтфлот.
Сейчас судно находится в городе Балтийске Калининградской области, сообщил временно исполняющий обязанности командира 3-й бригады ракетных катеров и кораблей Балтийской военно-морской базы Артем Андреенко.
«Корабль предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне и оснащен комплексом ударного оружия "Калибр"», - отметил он.
Новейший малый ракетный корабль «Советск», построенный на судостроительном предприятии «Пелла», вошел в состав Балтийского флота. Судно успешно прошло заводские и государственные испытания.
Стоит отметить, что «Советск» - второй корабль данного проекта, включенный в боевой состав Балтийского флота. Первый - МРК «Мытищи» - вошел в состав Балтийского флота в декабре 2018 года.