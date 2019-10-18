Новейшие «Ярсы» заступят на боевое дежурство в Барнауле

Полк новейших ракетных комплексов «Ярс» в ноябре текущего года заступит на боевое дежурство в Барнауле. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Ее разработал Теплотехнический московский институт под управлением академика РАН Ю.С. Соломонова. Ракета «Ярс» является обновленной версией «Тополя-М».

В перспективе она должна заменить МБР PC-18 и РС-20 и составить вместе с «Тополь-М» основу ударной группировки РВСН.

«Ярс» можно размещать на мобильных-подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему НПРО.