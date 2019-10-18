ВКС РФ 14 раз за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков

Экипажи истребителей из состава дежурных по ПВО сил ВКС РФ за неделю 14 раз были вынуждены подниматься в воздух на перехват иностранных разведчиков.

Как рассказали в Минобороны РФ, за этот период разведку вблизи границ России вели 23 летательных аппарата.

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В военном ведомстве подчеркнули, что, благодаря грамотным действиям российских летчиков, нарушений воздушного пространства России допущено не было.