ВКС РФ 14 раз за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков
Всего за неделю более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ.
© Фото: Минобороны России
Экипажи истребителей из состава дежурных по ПВО сил ВКС РФ за неделю 14 раз были вынуждены подниматься в воздух на перехват иностранных разведчиков.
Как рассказали в Минобороны РФ, за этот период разведку вблизи границ России вели 23 летательных аппарата.
В военном ведомстве подчеркнули, что, благодаря грамотным действиям российских летчиков, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», - говорится в сообщении.