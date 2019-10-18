Учения с новейшими комплексами провели в канун столетия войск связи военные ЦВО

В канун празднования столетнего юбилея связисты Центрального военного округа провели специальное учение с новейшими комплексами связи, сообщили в Минобороны России. Современная техника поступила в войска ЦВО в 2019 году по гособоронзаказу и активно осваивается входе боевой учебы.

«Сегодня на учении задействованы радиостанции средней мощности Р-166-0,5 на базе БТР-80. Начинка этой бронированной радиостанции способна обеспечить защищенной радиосвязью на расстоянии до 500 километров», - отметили в Минобороны.

Рядом военнослужащие ЦВО проводят развертывание цифровых радиорелейных станций Р-416 ГМ и антенного модуля Р-431 АМ на базе «Камазов». Многотонные машины с выносными мачтами используются для организации полевых пунктов управления защищенным интернетом, мобильной и радиосвязью.

«Рядом с четырехосными вездеходами «Камаз» разместился единственный во всех Вооруженных Силах России аэромобильный пункт управления на базе микроавтобусов. Разработанный в ЦВО, комплекс способен за 2 часа обеспечить оперативный состав и командующего округом всеми видами связи, автоматизированными рабочими позициями и местами отдыха», - добавили в ведомстве.

Для автономности в этом пункте есть все: электрогенераторы, полевая мебель, палатки для проживания. Все это размещается в компактных прицепах.

20 октября 1919 года было сформировано управление связи во главе с начальником связи. Служба связи была выделена в специальную службу штабов, а войска связи - в самостоятельные специальные войска.