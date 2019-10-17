Войска РХБЗ проводят дезинфекцию в пострадавшем от паводка районе ЕАО

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа приступили к работам в Ленинском районе Еврейской автономной области. Военнослужащим предстоит обработать более 600 домов. В этом районе была зафиксирована наиболее сложная обстановка во время летнего паводка.

Отряды ликвидации последствий ЧС ВВО за первый день обработали специальным раствором 30 домов с придомовыми территориями. Кроме того, в селе продезинфицировано 5 километров дорог.

Ранее военные специалисты обработали более десяти населенных пунктов в Смидовичском и Биробиджанском районах автономии. Для выполнения задач привлечено десять единиц техники и 30 военнослужащих. Проведенные работы позволят снять опасность вспышек вирусов и опасных инфекций на пострадавших территориях.