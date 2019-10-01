Сергей Шойгу поздравил с Днем Сухопутных войск

«Сегодня, как и прежде, военнослужащие Сухопутных войск - это профессионалы своего дела, которые умело владеют новейшими вооружением и военной техникой, постоянно совершенствуют боевую выучку, эффективно решают сложные и ответственные задачи по укреплению обороноспособности государства», - сказал министр.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.