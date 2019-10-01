Сергей Шойгу поздравил с Днем Сухопутных войск
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск. На сайте Министерства обороны РФ опубликован приказ №555.
В поздравлении министр обороны вспоминает о героической истории российской пехоты, наполненной «примерами истинного мужества и героизма, доблести и преданности Родине».
Генерал армии Шойгу отметил профессионализм воинов-пехотинцев.
«Сегодня, как и прежде, военнослужащие Сухопутных войск - это профессионалы своего дела, которые умело владеют новейшими вооружением и военной техникой, постоянно совершенствуют боевую выучку, эффективно решают сложные и ответственные задачи по укреплению обороноспособности государства», - сказал министр.
В своем поздравлении Шойгу поблагодарил и ветеранов, которые сегодня помогают готовить специалистов высокого уровня для ВС РФ.