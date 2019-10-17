Экипажи МиГ-31 отработали перехват «противника» в Арктике
На Камчатке в ходе летно-тактического учения эскадрильи смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота экипажи истребителей МиГ-31 осуществили дальний перелет в район Арктики, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
«Для решения поставленных по учению задач, пара высотных истребителя-перехватчиков МиГ-31 с аэродрома Елизово Камчатского края выполнили перебазирование на оперативный аэродром в Анадыре», - отметил Воскресенский.
В арктическом районе истребители-перехватчики Тихоокеанского флота отрабатывают одиночное и совместное пилотирование, обнаружение, классификацию и перехват воздушных целей с выполнением электронных пусков ракет класса «воздух-воздух» большой дальности без фактического применения оружия.
«Летчиками отрабатываются навыки полета по маршруту, проложенному над безориентированной местностью в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации», - добавили в ВВО.
Морские летчики ТОФ имеют достаточный опыт действий в этом регионе. В ходе учений экипажи МИГ-31 неоднократно отрабатывали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника в арктическом районе.