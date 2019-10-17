Высший пилотаж: захватывающее дух видео из-под крыла Су-25

Экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа, базирующегося в Ставропольском крае, в ходе плановой летно-тактической подготовки отработали нанесение ударов по аэродромам условного противника в составе звена и эскадрильи, сообщили в пресс-службе ЮВО.

«Звезда» публикует видео, на котором запечатлен сам полет штурмовиков, снятый камерами, установленными под крылом самолета и в его кабине, а также момент удара по условному противнику.

В ходе полетов экипажи отработали взлет и посадку парами, выполнили элементы сложного и группового пилотажа, такие как горизонтальные «бочки», «виражи», «пикированные горки с большими углами наклона».

«При выполнении летно-тактических заданий пилоты освоили способы скрытного преодоления войсковой противовоздушной обороны условного противника в степной и горно-лесистой местности и внезапного нанесения ударов по целям неуправляемыми авиационными ракетами С-24», - рассказали в пресс-службе округа.

Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах вне зоны обнаружения ПВО с применением противозенитного маневрирования.

«При поражении наземных объектов летчики имитировали применение полного спектра авиационного вооружения в зависимости от характера цели. Также штурмовики нанесли удары управляемыми и неуправляемыми ракетами по целям, находящимся в прямой видимости, а также по заданным координатам», добавили в ЮВО.

Всего в летнем периоде обучения летчики Су-25СМ3 совершили свыше двух тысяч вылетов с практическим применением штатного вооружения.