«Бои шли за каждую улицу, дом и даже этаж»: уникальные документы об освобождении Белграда

На интернет-портале Минобороны России к 75-й годовщине освобождения Белграда от немецко-фашистских войск представлен новый исторический раздел «Плечом к плечу сражались за свободу» с рассекреченными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства.

«20 октября 1944 года освобождением Белграда завершилась Белградская стратегическая наступательная операция. Освобождение Белграда проходило в чрезвычайно сложной обстановке. Боевые действия в городе велись одновременно с ликвидацией крупной группировки противника, окруженной юго-восточнее и южнее его. Не считаясь с потерями, эти войска рвались в город», - отметили в Минобороны.

Командование немецко-фашистских войск осознавало стратегическую важность в удержании под своим контролем столицы Югославии. Белград был превращен гитлеровцами в неприступную крепость. На улицах были сооружены доты и дзоты, каждый дом представлял собой хорошо укрепленное оборонительное сооружение. Югославскую столицу оборонял гарнизон, насчитывавший в своем составе свыше 20 тыс. человек, 40 танков и около 170 орудий и минометов.

© Минобороны России

Тяжелые бои на улицах города описываются в журнале боевых действий 3-го Украинского фронта и в телеграфном донесении:

«Бои за город носили ожесточенный упорный характер. Бои шли за каждую улицу, дом и даже этаж».

Эту картину дополняют материалы журнала «Боевые эпизоды артиллерии 57-й армии»:

«Противник заранее создал в городе мощную долговременную оборону. На площадях и перекрестках улиц были сооружены железобетонные доты, в кирпичных строениях оборудованы огневые точки».

© Минобороны России

До начала штурма Белграда были получены сведения, что немецко-фашистское командование намеревалось превратить югославскую столицу в сплошные развалины. К уничтожению были подготовлены правительственные и административные здания, исторические памятники, крепость, водопроводная и канализационная сети, электростанция, речной порт.

© Минобороны России

Командование 3-го Украинского фронта отдало приказ войскам по мере освобождения городских кварталов немедленно приступить к разминированию всех важнейших объектов.

В журнале боевых действий 11-ой отдельной штурмовой инженерно-саперной бригады отражены эпизоды штурма и разминирования важнейших объектов Белграда - гостиницы «Албания» и крепости Калемегдан.

© Минобороны России

В документе также содержатся уникальные схемы, рисунки и фотографии, передающие накал боевых действий, а также радость, ликование, восторг жителей города, встречающих своих освободителей. В политдонесении 57-й армии 3-го Украинского фронта сообщается с какой радостью жители Белграда встречали Красную Армию:

«Жители приветствовали войска лозунгами в честь Красной Армии… Преподносили цветы, угощали бойцов и командиров виноградом, белым хлебом, приглашали к себе на обед. Женщины подносили цветы бойцам и командирам, украшали ими проходящие автомашины. Все улицы были заполнены народом, приветствующим Красную Армию».

В документах описывается событие, демонстрирующее всеобщую поддержку белградцами бойцов Красной Армии:

«Немцы подбили наш танк, когда еще не кончились бои, а жители города разукрасили этот танк цветами, красочными лентами и сделали на нем надписи: «Живио Маршал Сталин, Живио Маршал Тито!»

В боях за освобождение Белграда погибло свыше 2900 бойцов Народно-освободительной армии Югославии и около тысячи воинов Красной Армии.

О самоотверженности, героизме и отваге воинов Красной Армии рассказывают опубликованные в разделе наградные документы:

Лейтенант медицинской службы, фельдшер батареи управления 42-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады РГК Николай Кравцов, действуя в составе штурмовой группы по захвату телеграфно-телефонной станции Белграда, в критический момент боя, невзирая на опасность, бросился на амбразуру дота, пожертвовав своей жизнью ради победы над врагом. За героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

© Минобороны России

16 октября 1944 года на подступах к Белграду беспримерный героизм проявил помощник командира стрелкового взвода 3-го стрелкового батальона 309-го гвардейского стрелкового полка 109-й гвардейской стрелковой дивизии старший сержант Иван Адаменко. Во время боя Адаменко увидел, что два пулемета врага не дают роте подняться в атаку, подполз к ведущим беспрерывный огонь дзотам и гранатой уничтожил один из них, а затем закрыл амбразуру второго своим телом. За героизм и самоотверженность был посмертно удостоен звания Герой Советского Союза.

Рискуя своей жизнью, гвардии капитан Иван Бычков, заместитель командира 211-го гвардейского стрелкового полка по строевой части 73-й гвардейской стрелковой дивизии, находясь лично в боевых порядках, поднял батальон в атаку на врага, в результате чего был взят вокзал Белграда. За проявленную доблесть был представлен к ордену Красного Знамени.

© Минобороны России

Яркими иллюстрациями боевых документов служат представленные в разделе материалы газет «Суворовский натиск» 2-го Украинского фронта и газеты 57-й армии 3-го Украинского фронта «Звезда советов», в которых опубликованы материалы о героизме и отваге бойцов Красной Армии, корреспонденции с передовой, фотографии героев и приказы командования, передается торжественная атмосфера освобождения.

Особое место в представленных архивных документах занимают показания военнопленного ефрейтора 392-й немецкой пехотной дивизии Карла Вейманна, который сообщил об издевательствах гитлеровцев над сербами в концлагере в сербском городе Рума:

«На большой площади, под открытым небом, в грязи находилось более 40000 человек. В центре площади стояла вышка с громкоговорителем, через который целый день оглашались фамилии. Это были списки сербов, которых должны были расстрелять на следующий день (от 800 до 1000 человек в день). Кроме ежедневных расстрелов, полицейские из отрядов особого назначения по ночам забавлялись стрельбой по интернированным через колючую проволоку. Так гибло много сербов, зачастую смерть застигала их во сне».

Завершается раздел Приказом Верховного Главнокомандующего от 20 октября 1944 года № 201:

«В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за освобождение города Белград, представить к присвоению наименования "Белградских" и к награждению орденами. Сегодня, 20 октября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта и Народно-Освободительной армии Югославии за освободившими столицу Югославии Белград - двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий».

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 ноября 1944 года посвящен награждению орденами и медалями соединений и воинских частей Красной Армии за освобождение Белграда.

Публикация рассекреченных документов об освобождении Белграда из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.