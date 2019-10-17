«Ярс», «Искандер», морской запуск и авиация: как прошли учения «Гром-2019»

Президент Владимир Путин из Национального центра управления обороной 17 октября руководил пусками баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019». Российского лидера встретил министр обороны Сергей Шойгу.

«Тренировка является завершающим этапом стратегического командно-штабного учения "Гром-2019", в ходе которого оценивается способность ВС РФ решать задачи в вооруженном конфликте и ядерной войне с реализацией комплексного применения высокоточного ядерного оружия и оружия на новых физических принципах», - отметил Шойгу.

© Пресс-служба президента России

Учения охватывали все виды и рода войск Вооруженных Сил. На этот раз Россия не привлекала иностранных партнеров, а задействовала практически всю внутреннюю инфраструктуру.

На полигоне Капустин Яр разворачивался оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

На космодроме Плесецк в Архангельской области выполнен пуск по цели, расположенной на камчатском полигоне Кура.

В Североморске, на базе Северного флота проходила водная часть учений. Ударная группа кораблей состояла из новейшего фрегата «Адмирал Горшков» и атомных субмарин. Фрегат пустил ракету «Калибр», опаляя палубу огнем своего двигателя.

Корабль «Ясень» и многоцелевая атомная подлодка «Северодвинск» четвертого поколения провели пуск крылатых ракета из-под воды.

Подводная лодка «Карелия» тоже нанесла свой удар «Синевой». Стрельба возможна с глубины до 55 метров при сохранении скорости лодки около 12 км/ч.

Морские запуски осуществлялись из акватории Баренцева и Охотского морей по полигону Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области. Такое расстояние не является предельным для вооружения российских моряков.

Малый ракетный корабль «Град Свияжск» произвел пуски высокоточных калибров по береговым целям из акватории Каспийского моря.

Атомная подводная лодка «Рязань», входящая в состав Тихоокеанского флота, тоже провела пуск баллистической межконтинентальной ракеты.

Одновременно с наземными пусками и корабельными залпами в воздух поднималась дальняя авиация. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили 16 пусков крылатых ракет воздушного базирования.

В стратегических командно-штабных учениях «Гром-2019» было задействовано больше двухсот пусковых установок, 15 боевых кораблей, пять подводных лодок и дальняя авиация. Все задачи, поставленные в ходе тренировки, выполнены полностью.