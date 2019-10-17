Панков посетил деревню атлетов Всемирных военных игр в Китае

Сегодня, 17 октября, статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков посетил деревню атлетов VII Всемирных военных игр в китайском Ухане.

Осматривая территорию Олимпийской деревни он отметил, что здесь царит атмосфера праздника, которая позволяет спортсменам из разных стран легче находить общий язык.

Замминистра обороны встретился с членами сборной Вооруженных Сил Российской Федерации, которым пожелал удачного выступления на Играх.

В продолжении визита Панков поинтересовался подготовкой атлетов к соревнованиям, акклиматизацией и тренировочным процессом, который проходит уже на объектах Всемирных военных игр.

«Спортсмены, как настоящие военнослужащие, если у них появляется свободное время, тут же ложатся спать, восстанавливая свои силы и готовясь к успешному выступлению здесь», - отметил начальник ЦСКА полковник Артем Громов.

После делегация отправилась на тренировочное легкоатлетическое поле деревни и посетила стадион, где чуть раньше прошла торжественная церемония поднятия флага Российской Федерации.

Также заместитель главы военного ведомства уделил внимание условиям питания, осмотрев олимпийскую столовую.