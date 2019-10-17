Проведен пуск МБР комплекса «Ярс» с космодрома Плесецк

Телеканал «Звезда» публикует пуск ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс», который прошел на космодроме Плесецк в рамках учений «Гром-2019».

В ходе учений «Гром-2019» проведены пуски крылатых ракет «Калибр» с подводных лодок и корабля, пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» (SS-29) и баллистической ракеты «Синева» (SS-N-23) по полигону Кура. Кроме того, проведены пуски крылатых ракет комплексов «Искандер» и крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95.

PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Является дальнейшим развитием комплекса «Тополь-М».

Подвижные комплексы могут перемещаться по грунтовым дорогам, поэтому их очень сложно отследить. При этом полк ПТРК «Ярс» включает до 9 баллистических ракет.

Система управления комплексом способна обеспечивать получение команды на боевое применение в самых сложных условиях, в том числе в условиях ядерного воздействия и радиоэлектронного подавления.

Стартовый вес ракеты - 50 тонн. Она может совершать программный маневр на старте для прохождения облака ядерного взрыва атакующих баллистических ракет.

Может выполнять маневры на начальном участке траектории, в сочетании с очень коротким активным участком радикально усложняет ее перехват даже перспективными средствами ПРО США.