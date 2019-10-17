Опубликованы кадры пусков крылатых ракет «Искандером»

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» отстрелялись ракетами в рамках масштабных учений стратегических ядерных сил «Гром-2019». Управление пусками крылатых и баллистических ракет велось из Национального центра управления обороной РФ.

Запуск сняли с разных ракурсов, видеозапись пусков предоставлена в распоряжение «Звезды». Крылатые ракеты запускались с полигонов Южного и Восточного военных округов. Все цели были успешно поражены.

Учения стратегических ядерных сил «Гром-2019» проходят на территории России с 15 по 17 октября. Минобороны России сообщало, что в них примут участие 12 тыс. человек, 213 пусковых установок, 105 самолетов и пять подводных лодок.

Из акватории Баренцева и Охотского морей подводные лодки отстрелялись по полигонам Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области, а корабли Северного флота и Каспийской флотилии выполнили пуски «Калибрами» из акватории Баренцева и Каспийского морей по береговым целям.

С космодрома Плесецк выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону Кура на Камчатке.