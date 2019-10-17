На учениях «Гром-2019» проведен ночной пуск баллистической ракеты

В распоряжении «Звезды» появились кадры пуска баллистической ракеты с атомной подводной лодки «Рязань». Запуски проходили в ночное время в рамках учений «Гром-2019».

На записи можно разглядеть в подробностях, как осуществляются пуски. В учениях участвовали наземная, морская и авиационная составляющие сил стратегического сдерживания.

Атомная подводная лодка «Рязань» проекта 667БДР «Кальмар» входит в состав Тихоокеанского флота России. Вооружение - жидкостные двухступенчатые баллистические ракеты Р-29Р (код СНВ - РСМ-50). Максимальная дальность ракеты зависит от модификации и может составлять до 8 000 километров. Мощность боевых блоков - до 450 килотонн.

В ходе учений «Гром-2019» проведены пуски крылатых ракет «Калибр» с подводных лодок и корабля, пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» (SS-29) и баллистической ракеты «Синева» (SS-N-23) по полигону Кура. Кроме того, проведены пуски крылатых ракет комплексов «Искандер» и крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе учения оценивалась способность Вооруженных Сил Российской Федерации решать задачи в вооруженном конфликте и ядерной войне с реализацией комплексного применения высокоточного ядерного оружия и оружия на новых физических принципах.