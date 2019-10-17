Пуски «Калибров» с «Адмирала Горшкова» сняли с GoPro
«Звезда» публикует видео запуска крылатых ракет «Калибр» с головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков», задействованного на учениях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Пуски баллистических и крылатых ракет состоялись в рамках учений «Гром-2019». Маневры проходят под руководством президента РФ Владимира Путина.
«Звезда» публикует видео запуска крылатых ракет «Калибр» с головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков», задействованного на учениях.
На представленных кадрах видно, как снаряды взмывают в небо. Ракеты успешно поразили цели. Учения проходят под руководством президента Владимира Путина.
В масштабных мероприятиях участвовали подводные лодки, надводные корабли, самолеты дальней авиации, а также комплексы «Ярс» и «Искандер». Управление пусками крылатых и баллистических ракет велось из Национального центра управления обороной РФ.