Пуск ракеты «Синева» из-под воды: кадры с учений «Гром-2019»

Телеканал «Звезда» публикует кадры подводного пуска баллистической ракеты «Синева», который прошел в рамках учений «Гром-2019».

Ранее сообщалось, что пуски двух баллистических ракет РСМ-50 (SS-N-18) будут выполнены по полигону Чижа. Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» (SS-29) и баллистической ракеты «Синева» (SS-N-23) по полигону Кура.

Р-29РМУ2 «Синева» - российская трехступенчатая жидкостная с последовательным расположением ступеней баллистическая ракета подводных лодок третьего поколения. Используется в ракетных комплексах Д-9РМУ2, размещаемых на стратегических подводных крейсерах проекта 667БДРМ «Дельфин».

Головная часть может оснащаться четырьмя высокоскоростными малоразмерными неуправляемыми боевыми блоками мощностью 500 кт каждый. Максимальная дальность зависит от забрасываемого веса и способна превышать 11 тысяч километров. Принята на вооружение в 2007 году.

В августе текущего года с подводных лодок «Тула» и «Юрий Долгорукий» были выполнены пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава».